INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Pahlawan Nasional Jenderal Gatot Subroto

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:00 WIB
Mengenal Pahlawan Nasional Jenderal Gatot Subroto
Gatot Subroto (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Jenderal Gatot Subroto dikenal berwajah sangar dan berjanggut dengan senang memakai topi klasik era Hindia-Belanda dengan pin RI (Republik Indonesia) senantiasa bercokol di kepalanya ketika mengomandoi anak-anak buahnya di masa revolusi.

Gatot Subroto merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang paling kesohor selain Panglima Besar Jenderal Soedirman. Meski pembawaannya sangar, Kolonel (pangkatnya di masa perang kemerdekaan) Gatot Soebroto selalu jadi pemimpin kesayangan pasukannya.

Lahir di Banyumas, Jawa Tengah, sebagai putra pertama keluarga Sajid Joedojoewono pada 10 Oktober 1907. Gatot tutup usia pada 11 Juni 53 tahun silam tepatnya pada 1962, secara mendadak karena serangan jantung.

Semasa hidupnya, Gatot bersahabat baik dengan mantan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan tentunya jadi kakak yang jadi tempat bertanya dan ‘curhat’ untuk sejumlah tokoh lain, macam (Presiden RI kedua) Soeharto dan bahkan Panglima Soedirman.

Masa kecil Gatot, sejak masa sekolah figur yang didaulat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada 18 Juni 1962 itu sudah punya watak pemberani dan tukang berkelahi.

Tapi hal itu membuat Gatot dikeluarkan dari Europeesche Lagere School, akibat berkelahi dengan seorang anak Residen Belanda. Beruntung, dia masih bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke Hollands Inlandse School (HIS) berkat bantuan anggota keluarganya di Cilacap.

