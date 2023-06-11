Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terbakar Cemburu, Pria di OKU Tusuk Istri Membabi Buta hingga Tewas

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:44 WIB
Terbakar Cemburu, Pria di OKU Tusuk Istri Membabi Buta hingga Tewas
TKP pembunuhan. (Foto: Era Neizma)
OKU - Siti Rahma (35) seorang ibu rumah tangga dengan Ibu tiga anak tewas mengenaskan lantaran diduga dibunuh suaminya sendiri. Hal itu dipicu lantaran suami korban mencurigai bahwa istrinya punya Pria Idaman Lain (PIL), Sabtu (10/6/2023) sekitar pukul 03.00 WIB dini hari.

Kasi Humas Polres OKU AKP Budhi Santoso membenarkan kejadian itu dan kini kasus ini sudah ditangani oleh tim Satresrim Polres OKU. 

Peristiwa pembunuhan itu terjadi di rumah korban di Jalan Camar 3, Blok BC-26, RT07, RW03, SS Sriwijaya, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel.

“Dugaan sementara ini korban dihabisi oleh suaminya sendiri berinisial MA (40) yang melarikan diri setelah kejadian,” katanya.

Informasi yang diperoleh di lapangan, peristiwa berawal dari kecurigaan pelaku terhadap korban yang diduga memiliki pria idaman lain.

Karena berapa waktu sebelum kejadian pelaku meminta username dan password akun media sosial Facebook milik korban, namun korban tidak memberikan.

Diduga kesal terhadap korban, sehingga pelaku emosi dan melakukan penusukan terhadap korban secara membabi buta.

