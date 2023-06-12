Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Unik Alex Kawilarang, Dua Kali Promosi Pangkat dalam 10 Menit

Nanda Aria , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:03 WIB
Cerita Unik Alex Kawilarang, Dua Kali Promosi Pangkat dalam 10 Menit
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Nama Alexander Evert Kawilarang tercatat dalam sejarah lewat beberapa sepak terjangnya yang unik di masa revolusi. Dia juga dikenal luas dalam catatan sejarah, sebagai satu-satunya figur yang pernah menampar Soeharto yang kelak, jadi Presiden kedua RI dengan rezim lebih dari tiga dekade.

Kawilarang memiliki kisah unik, dan mungkin, takkan pernah terjadi lagi dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Pasalnya ternyata, Kawilarang pernah dua kali dipromosikan pangkat hanya dalam kurun waktu 10 menit saja!

 BACA JUGA:

Asal muasalnya, berawal dari keinginan Kawilarang bergabung ke tentara republik, pasca-Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Rasa nasionalismenya tumbuh sejak berulang kali disiksa Jepang.

Dia merasa mampu ikut ketentaraan di pihak republik, sebagai eks siswa KMA dan anggota KNIL (Koninklijke Nederlandsch Indisch Leger) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Setelah minta restu keluarga, di mana ayahnya pensiunan KNIL berpangkat Mayor, Kawilarang segera lapor diri untuk mendaftar.

Kawilarang pun menghadap Kepala Markas Besar Umum TKR (Tentara Keamanan Rakyat) Letjen Oerip Soemohardjo yang kemudian, menganjurkannya menemui Komandan Komandemen Jawa Barat Mayjen Didi Kartasasmita di Purwakarta.

Berangkatlah Kawilarang bersama tiga rekan eks KNIL juga, seperti Ahmad Joenoes Mokoginta, Askari dan Kusno Utomo, hingga tiba di Purwakarta dan menghadap Mayjen Didi Kartasasmita pada 25 Oktober 1945.

Awalnya, mereka diembankan tugas sebagai penghubung antar-resimen di Cikampek dan Purwakarta zonder alias tanpa pangkat. Jadi statusnya masih penghubung sipil yang hanya berbekal surat jalan.

Mereka juga ikut ketika Mayjen Didi Kartasasmita dan Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Sjarifoeddin berkantor di (kantor penghubung) Jalan Cilacap, Jakarta. Nah, di sinilah terjadi titik balik karier kemiliteran Kawilarang.

Pada suatu ketika, Mayjen Didi memanggil Kawilarang dan menyatakan bahwa sudah waktunya Kawilarang diberikan pangkat. Saat itu, Mayjen Didi awalnya mengusulkan pangkat kapten dan segera minta “restu” Menhan di ruangan sebelah.

“Minister, vindt U goed det ik hem Kapitein maak? (Pak Menteri, apakah Anda setuju dia saya jadikan Kapten),” seru Mayjen Didi kepada Menhan Amir Sjarifoeddin dalam bahasa Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191519/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-cAq5_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement