HOME NEWS SUMSEL

Buang Sabu di Pinggir Jalan, Oknum PNS Dinkes Ditangkap Polisi

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |14:52 WIB
Buang Sabu di Pinggir Jalan, Oknum PNS Dinkes Ditangkap Polisi
A
A
A

OKU TIMUR - ARQ (48), seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur diringkus anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur.

Kasat Narkoba Polres OKU Timur, AKP Ujang Abdul Aziz mengatakan, bahwa warga Kecamatan Martapura, OKU Timur tersebut ditangkap setelah anggota dari Satres Narkoba Polres OKU Timur melakukan patroli rutin.

"Tersangka ARQ diamankan di Jalan Perkantoran Pemda OKU Timur, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Saat itu tersangka mengendarai sepeda motor dengan gelagat yang mencurigakan," ujar AKP Ujang, Senin (12/6/2023).

Saat anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur mencoba menghentikannya, lanjut Ujang, tersangka justru menambah kecepatan sepeda motor dan membuang sesuatu di pinggir jalan.

"Anggota pun berhenti mengambil barang yang dibuang itu, ternyata satu paket narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram. Lantas anggota melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan tersangka," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
OKU Timur narkotika Narkoba
