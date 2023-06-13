Humor Gus Dur: Kisah 3 Jenis Setan Versi Gus Dur, Ada yang Suka Rebutan Kursi

JAKARTA – Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang tiga jenis setan di muka bumi berdasarkan versi Gus Dur.

Dikutip dari laman NU Online, Alkisah Gus Dur mengungkapkan pemikirannya jika ternyata di dunia ini ada tiga jenis setan.

Mendengar hal ini, para sahabat Gus Dur pun tak sabar ingin tahu, apakah tiga jenis setan itu? Mereka menunggu-nunggu penjelasan Gus Dur.

Gus Dur mengatakan, pertama, setan yang sejenis jin. Cara mengusirnya yakni cukup dibacakan Ayat Kursi, maka kaburlah mereka, lari terbirit-birit.