4 Fakta Balita Positif Sabu, Tak Tidur 2 Hari hingga Ngoceh Terus

SEORANG bayi di bawah umur lima tahun (balita) di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) berinisial N dinyatakan positif narkoba jenis sabu.

Dan ternyata, balita tersebut positif narkoba karena telah diberikan minum oleh tetangganya dengan botol air mineral bekas sabu, berikut sejumlah faktanya:

1. Penyebab balita positif sabu

Usut punya usut ternyata, balita tersebut diberikan air minum oleh tetangganya dengan botol air mineral bekas dijadikan bong untuk mengonsumsi barang haram tersebut.

Kabid Humas Polda Katim, Kombes Yusuf Sutejo mengungkapkan, ST memberikan air putih kepada balita berinisial N pada Selasa sore, 6 Juni 2023. Namun N tidak bisa tidur dua hari dua malam. Kemudian, N ternyata positif sabu.

2. Tetangga jadi tersangka

Kabid Humas Polda Katim, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, pihaknya telah menetapkan tetangga bayi itu yang berinisial ST (51) sebagai tersangka.

“ST sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan sejak kemarin,” kata Yusuf.

Yusuf mengatakan, ST tidak mengetahui kemasan air botol masih memiliki kandungan sabu. Setelah diselidiki, botol tersebut bekas digunakan sebagai bong sabu dan airnya masih memiliki efek narkoba. Kepolisian memastikan ST sebagai pengguna sabu setelah pemeriksaan.