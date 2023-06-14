Perjalanan Mencari Energi Hingga ke Gurun Sahara

JAKARTA-Upaya Pertamina dalam memenuhi ketahanan energi nasional dan memperluas ekspansi lapangan migas internasional terus dilakukan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Dalam kunjungannya ke Algeria, Selasa, 13 Juni 2023, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berkesempatan mengunjungi lapangan migas yang dioperasikan oleh Pertamina di Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field Algeria.

Perjalanan menuju MLN yang berlokasi di Gurun Sahara memang tidak mudah, apalagi saat musim panas seperti sekarang ini, suhu udara mencapai 44 derajat celcius. Dari bandara Algiers di Ibu Kota Algeria, diperlukan dua kali penerbangan dengan satu kali berganti pesawat untuk menempuh penerbangan selama total 2,5 jam hingga akhirnya sampai di MLN. Setibanya di MLN perjalanan pun masih dilanjutkan dengan kendaraan mobil kurang lebih selama 15 menit untuk mencapai lapangan migas yang dioperasikan oleh Pertamina.

Saat bertemu dengan para pekerja, Nicke menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh pekerja yang bekerja jauh dari Tanah Air untuk memenuhi ketahanan energi nasional.

“Saya sangat bangga sekali bisa berada di sini, bisa bertemu langsung rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi rekan sekalian,” kata Nicke saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu MLN Field Manager Osa Kurniawan Ilham menyampaikan terima kasihnya atas perhatian Direktur Utama Pertamina yang bisa hadir langsung memberikan dukungan untuk seluruh pekerja di lapangan MLN.

