Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perjalanan Mencari Energi Hingga ke Gurun Sahara

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |17:27 WIB
Perjalanan Mencari Energi Hingga ke Gurun Sahara
Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengunjungi lapangan migas yang dioperasikan Pertamina di Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field Algeria (Foto: Dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA-Upaya Pertamina dalam memenuhi ketahanan energi nasional dan memperluas ekspansi lapangan migas internasional terus dilakukan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Dalam kunjungannya ke Algeria, Selasa, 13 Juni 2023, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati berkesempatan mengunjungi lapangan migas yang dioperasikan oleh Pertamina di Menzel Ledjmet Nord (MLN) Oil Field Algeria.

Perjalanan menuju MLN yang berlokasi di Gurun Sahara memang tidak mudah, apalagi saat musim panas seperti sekarang ini, suhu udara mencapai 44 derajat celcius. Dari bandara Algiers di Ibu Kota Algeria, diperlukan dua kali penerbangan dengan satu kali berganti pesawat untuk menempuh penerbangan selama total 2,5 jam hingga akhirnya sampai di MLN. Setibanya di MLN perjalanan pun masih dilanjutkan dengan kendaraan mobil kurang lebih selama 15 menit untuk mencapai lapangan migas yang dioperasikan oleh Pertamina.

 

Saat bertemu dengan para pekerja, Nicke menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh pekerja yang bekerja jauh dari Tanah Air untuk memenuhi ketahanan energi nasional.

“Saya sangat bangga sekali bisa berada di sini, bisa bertemu langsung rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi saya setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi rekan sekalian,” kata Nicke saat menyampaikan sambutannya.

Sementara itu MLN Field Manager Osa Kurniawan Ilham menyampaikan terima kasihnya atas perhatian Direktur Utama Pertamina yang bisa hadir langsung memberikan dukungan untuk seluruh pekerja di lapangan MLN.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192272//bbm_pertamina-dthV_large.jpg
Distribusi BBM ke Bener Meriah, 7 Mobil Tangki Pertamina Tempuh Perjalanan Hingga 7 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191800//pertamina-Uxwo_large.jpg
Pertamina Kirim 1 Juta Barel Minyak dari Aljazair ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191760//lpg-QP1o_large.jpg
Pertamina Tindak Tegas Agen Pengoplos Tabung Gas Elpiji Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191568//pertamina-PahN_large.jpg
Pertamina dan YLKI Uji Tera Alat Ukur BBM Kawal Liburan Nataru, 1.866 SPBU Buka 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/455/3191564//phe-ob0v_large.jpg
Taman Wisata Laut Labuhan Jadi Motor Konservasi dan Ekonomi Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191538//skk_migas-bvng_large.jpg
Jelajah Pantai Tlangoh, Dulu Kusam Disulap PHE WMO Jadi Ekowisata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement