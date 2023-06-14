Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Hobi Ziarah Kubur

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur yang Hobi Ziarah Kubur
Presiden Abdurrahman Wahid (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang kaum Nahdliyin yang mempunyai kultur tersendiri untuk menghormati pendahulunya melalui ziarah kubur. Gus Dur dikenal sebagai pribadi yang senantiasa melestarikan kultur tersebut.

Bahkan tak lama setelah Gus Dur dilantik menjadi Presiden RI ke-4 pada Oktober 1999, ia langsung berziarah ke makam KH Ahmad Mutamakin di Pati, Jawa Tengah. Alasan 'sowan' ke makam sang kiai penyebar ajaran batiniah (Islam esoteris) tersebut karena masih ada garis keturunan dengan Gus Dur.

Melalui buku ‘Saya Nggak Mau Jadi Presiden, Kok! Ger-Geran Lagi Bersama Gus Dur (2001)’, karya Hamid Basyaib dan Fajar W Hermawan, terungkap bahwa Gus Dur selalu percaya pada isyarat-isyarat para leluhur. Sampai cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama ini KH Hasyim Asy'ari selalu kukuh mempertahankan 'ideologinya'.

Halaman:
1 2
      
