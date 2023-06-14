Apakah Jumat 30 Juni 2023 Libur Cuti Bersama?

JAKARTA - Tanggal pasti Idul Adha 2023 masih belum diputuskan pemerintah karena harus menunggu sidang isbat.

Kendati begitu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, tentang Hari Libur dan Cuti Bersama, tahun ini hari raya Idul Adha jatuh pada tanggal 29 Juni 2023.

Meskipun tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal merah, namun berdasarkan SKB Menteri 3 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2023, hari libur nasional Idul Adha tidak disertai cuti bersama.

Lantas, apakah ada cuti bersama untuk Idul Adha 2023? Berikut Okezone ulas.

Sekadar diketahui, jadwal cuti bersama telah ditetapkan pemerintah melalui SKB 3 menteri terbaru yang merupakan hasil revisi yang terbit pada 7 April 2022 lalu.