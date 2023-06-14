Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bisa Punya Rumah dengan DP 0 Persen? Begini Caranya

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |08:54 WIB
Bisa Punya Rumah dengan DP 0 Persen? Begini Caranya
bank bjb menawarkan program bjb KRP Pondasi untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah tanpa cemas mencicil. (Foto: dok bank bjb)
BANDUNG - Memiliki rumah adalah dambaan bagi setiap orang. Apalagi bagi Anda yang telah bekerja dan memiliki keluarga. Dengan memiliki rumah, maka Anda akan bisa membangun kehidupan sendiri, menata keuangan, dan masa depan Anda.

Namun, memiliki rumah tidaklah mudah. Butuh tekad, perencanaan, dana, kesiapan finansial, dan lainnya agar keinginan memiliki rumah idaman terwujud.

 BACA JUGA:

Nah, dalam rangka memberikan manfaat eksklusif kepada nasabah dan karyawan yang bekerja di lembaga mitra, bank bjb memperkenalkan program khusus KPR yang disebut bjb KPR Pondasi.

Sebuah program promo bank bjb bersama institusi mitra. Program ini menawarkan suku bunga promosi, tenor pinjaman yang diperpanjang hingga 25 tahun, potongan biaya, dan uang muka nol persen.

bank bjb memahami pentingnya melayani kebutuhan utama nasabah dan pentingnya membina kemitraan dengan berbagai institusi. Untuk itu, bank mengembangkan program bjb KPR Pondasi yang dirancang khusus untuk nasabah dan karyawan yang terkait dengan lembaga mitra.

Halaman:
1 2 3
      
