Rusia: Sekira 7.500 Tentara Ukraina Tewas dalam Pertempuran sejak 4 Juni

MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia Rabu (14/6/2023) mengatakan “sekira 7.500 tentara Ukraina tewas atau luka-luka sejak 4 Juni lalu.”

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan jumlah itu belum mencakup personil tentara dalam serangan Rusia terhadap pasukan cadangan Ukraina yang berada di garis depan.

Konashenkov menyampaikan hal itu setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sedang melakukan “kontra-ofensif dan tindakan-tindakan pertahanan”, demikian dilansir dari VOA Indonesia.

Konashenkov juga mengatakan militer Rusia telah melancarkan “serangan berkelompok dengan senjata-senjata presisi berbasis di laut dan udara terhadap kamp-kamp konsentrasi pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Ukriana dan tentara bayaran asing, gudang-gudang amunisi, dan lokasi produksi peralatan militer dan senjata asing.”

(Rahman Asmardika)