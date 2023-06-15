5 Fakta KPK Tak Temukan Kejanggalan Harta Kadinkes Lampung, Warisan Suami

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penelaahan dan penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana Wijayanto. Kekayaan Reihana disorot karena kehidupannya penuh dengan kemewahan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Warisan Suami

Hasil penelaahan KPK, mayoritas harta kekayaan Reihana berasal dari warisan suaminya.

"Dia dapat harta banyak, satu dari warisan suaminya," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Rabu 14 Juni 2023.

Menurut Pahala, harta kekayaan Reihana masih tergolong wajar asal-usulnya. Belum ditemukan kejanggalan atas harta kekayaan Reihana. Bahkan, tim Kedeputian Pencegahan KPK sudah diterjunkan untuk mengecek seluruh aset milik Reihana di Lampung.

2. Suaminya Dokter Spesialis Top

Dulu, suaminya Reihana merupakan dokter spesialis top dan dia dapat pemberian kendaraan untuk suaminya dari rumah sakit.

Pahala juga sudah melacak transaksi keuangan Reihana di Penyedia Jasa Keuangan (PJK) perbankan. Di mana, kata Pahala, mayoritas aset dan harta kekayaan Reihana memang berasal dari warisan suaminya yang sudah meninggal dunia.

"Ada uang tunai Rp4 miliar dia setor dari peninggalan suaminya. Ada rumah di Jakarta dan segala macam, dan mobil di dalam ternyata warisan suaminya juga" ujar Pahala.