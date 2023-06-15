Peristiwa Hari Ini: Penemuan Tambang Minyak Pertama di Indonesia

JAKARTA – Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 15 Juni. Beberapa di antaranya adalah Raja John dari Inggris mengesahkan Magna Carta hingga penemuan tambang minyak pertama kali di Indonesia.

15 Juni

1215 – Raja John dari Inggris Mengesahkan Piagam Magna Carta

Raja John dari Inggris mengesahkan piagam Magna Carta (The Great Charter) di Runnymede. Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.

Magna Carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak-hak raja. Magna Carta mengharuskan raja membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum.

Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.

1836 – Arkansas menjadi negara bagian ke-25 Amerika Serikat

Arkansas merupakan sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Negara bagian ini terletak di bagian selatan. Pada 2000, negara bagian ini memiliki jumlah penduduk sebesar 2.673.400 jiwa dan memiliki luas wilayah 137.002 kilometer. Ibu kotanya adalah Little Rock.