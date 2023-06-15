4 Kontroversi Pimpinan Ponpes Al-Zaytun

JAKARTA- Daftar kontroversial Al Zaytun yang dimiliki oleh Prof Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang banyak dibahas oleh netizen. Hal ini dikarenakan beberapa kebijakannya ini ternyata tidak masuk akal seperti kasus pelecehan seksual, shaf jamaah perempuan pada sholat Id, mazhab Sukarno, hingga kasus salam Yahudi.

BACA JUGA: Sederet Fakta Ponpes Al Zaytun dengan Segudang Kontroversi

Berikut Daftar kontroversial Al Zaytun yang dimiliki oleh Prof Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang dilansir dari berbagai sumber:

1. Salam Yahudi

Salam yahudi yang diajarkan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu, Jawa Barat ini sangat kontroversial. Diketahui bahwa menyanyikan lagu Havenu Shalom Aleichem yang dilantunkan di Masjid Ma'had Al Zaytun itu terjadi pada peringatan 1 suro atau 1 Muharam tahun 1444 Hijriyah atau pada 2022.

Adapun, MUI merespons kasus ini dengan membentuk tim gabungan antara Komisi Fatwa dan Komisi Pengkajian.

Tim gabungan tersebut akan mendalami Al Zaitun dan laporan aliran lain. Respons tersebut juga muncul karena adanya masukan dari Wapres RI KH Maruf Amin.