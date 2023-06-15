Tarian Multietnis Kota Medan Pukau Warga Batam, Bobby Nasution: Kenduri Seni Melayu Mirip Gelar Melayu Serumpun

BATAM - Tarian Multietnis Kota Medan yang dibawakan penari Dinas Pariwisata Kota Medan pukau pengunjung Kenduri Seni Melayu di Kota Batam, Kepri, pada Rabu (14/6/2023) malam. Pertunjukan tarian multietnis kotan Medann mendapat aplaus ribuan pengunjung.

Sejumlah Wali Kota yang tergabung dalam Komwil I Apeksi juga menyaksikan tarian Multietnis Kota Medan. Terlihat Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma SIP, termasuk Istri Wali Kota Batam Marlin Agustina yang juga merupakan Wakil Gubernur Kepri ikut juga menyaksikan tarian Multietnis.

Acara Kenduri Seni Melayu merupakan event tahunan yang digelar Pemko Batam, ditahun ini acara tersebut menjadi rangkaian kegiatan Raker Komwil I Apeksi tahun 2023 yang diselenggarakan di Kota Batam.

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan, event Kenduri Seni Melayu sama seperti Kegiatan Gelar Melayu Serumpun yang digelar Pemko Medan. Menurut Bobby Nasution ini merupakan kegiatan yang mengenalkan kebudayaan Melayu baik di Indonesia maupun negara tetangga melalui tarian yang memiliki unsur Melayu.

"Kegiatan ini sangat luar biasa mengenalkan kebudayaan Melayu, mirip dengan yang kami selenggarakan di Kota Medan yakni Gelar Melayu Serumpun," katanya.