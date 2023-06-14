Raker Komwil I Apeksi 2023, Bobby Nasution: Bangkitkan Ekonomi Melalui UMKM

BATAM – Bangkitkan perekonomian melalui sektor UMKM jadi salah satu poin penting disampaikan Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Komwil I APEKSI) Bobby Nasution dalam Rapat Kerja (Raker) Komwil I APEKSI 2023, di Ballroom Hotel Marriott Harbour Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (14/6/2023).

"Kita harus mampu melihat peluang dan mengambil peran usai krisis yang melanda belakangan ini guna menstabilkan kembali perekonomian, salah satunya dengan meningkatkan peluang bisnis lewat keberadaan UMKM," kata Bobby Nasution.

Dalam Raker APEKSI yang mengusung tema "Bersinergi Untuk Peningkatan Investasi dan Pengendalian Inflasi" tersebut, Bobby Nasution mengajak seluruh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Komwil I APEKSI yakni 24 pemerintah kota dari 5 provinsi ini dapat menjadikan raker sebagai momentum untuk menyampaikan keunggulan serta potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Hal ini sebagai upaya untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terhadap pasokan pangan.

"Raker Komwil I APEKSI adalah peluang kita bersama. Dari sini, kita bisa sama-sama melihat komoditas dari berbagi daerah yang sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing. Lewat ini kita bisa bangun kolaborasi dan kerja sama," ucap Bobby.

Sambung menantu Presiden RI Joko Widodo ini, jika APEKSI dituntut untuk terus berupaya menjadi organisasi yang terpercaya dan profesional di bidang pemerintahan perkotaan melalui pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang bertanggung jawab sesuai struktur pemerintahan kota yang berlaku di seluruh NKRI.