Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Raker Komwil I Apeksi 2023, Bobby Nasution: Bangkitkan Ekonomi Melalui UMKM

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |22:04 WIB
Raker Komwil I Apeksi 2023, Bobby Nasution: Bangkitkan Ekonomi Melalui UMKM
Bobby Nasution ajak peserta Raker Komwil I Apeksi 2023 bangkitkan ekonomi melalui UMKM (Foto: Dok Pemko Medan)
A
A
A

BATAM – Bangkitkan perekonomian melalui sektor UMKM jadi salah satu poin penting disampaikan Wali Kota Medan sekaligus Ketua Komisariat Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Komwil I APEKSI) Bobby Nasution dalam Rapat Kerja (Raker) Komwil I APEKSI 2023, di Ballroom Hotel Marriott Harbour Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (14/6/2023).

"Kita harus mampu melihat peluang dan mengambil peran usai krisis yang melanda belakangan ini guna menstabilkan kembali perekonomian, salah satunya dengan meningkatkan peluang bisnis lewat keberadaan UMKM," kata Bobby Nasution.

Dalam Raker APEKSI yang mengusung tema "Bersinergi Untuk Peningkatan Investasi dan Pengendalian Inflasi" tersebut, Bobby Nasution mengajak seluruh Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Komwil I APEKSI yakni 24 pemerintah kota dari 5 provinsi ini dapat menjadikan raker sebagai momentum untuk menyampaikan keunggulan serta potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Hal ini sebagai upaya untuk saling membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama terhadap pasokan pangan.

"Raker Komwil I APEKSI adalah peluang kita bersama. Dari sini, kita bisa sama-sama melihat komoditas dari berbagi daerah yang sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing. Lewat ini kita bisa bangun kolaborasi dan kerja sama," ucap Bobby.

Sambung menantu Presiden RI Joko Widodo ini, jika APEKSI dituntut untuk terus berupaya menjadi organisasi yang terpercaya dan profesional di bidang pemerintahan perkotaan melalui pembangunan yang demokratis, transparan, otonomi yang bertanggung jawab sesuai struktur pemerintahan kota yang berlaku di seluruh NKRI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192579//rupslb_pt_perusahaan_gas_negara_tbk-7Zqy_large.jpeg
Patuhi UU BUMN, RUPSLB PGN Setujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement