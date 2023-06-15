Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terbaik Kedua Nasional, Sumsel Raih Penghargaan Pembangunan Daerah dari Kepala Bappenas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:28 WIB
Terbaik Kedua Nasional, Sumsel Raih Penghargaan Pembangunan Daerah dari Kepala Bappenas
Gubernur Sumsel Herman Deru. (Foto: dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menerima piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 sebagai provinsi terbaik kedua nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemprov Sumsel Edward Chandra di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta pada Rabu (14/6/2023).

 BACA JUGA:

Provinsi Sumsel meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penghargaan tersebut sebelumnya sudah diumumkan dalam rangkaian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 16 Mei 2023 lalu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192790//ilustrasi_pembayaran_dengan_kartu_kredit-Jft3_large.jpeg
Apply Kartu Kredit Bank Mega, Dapatkan Cashback Rp250 Ribu di 15 Merchant Pilihan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192716//ilustrasi_bermain_game-H2Ew_large.jpeg
Hal yang Dipertimbangkan saat Anda Ingin Membeli Akun FF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192665//injourney_airports_buka_posko_terpadu_melayani_sepenuh_hati-DdzF_large.jpeg
InJourney Airports Buka Posko Melayani Sepenuh Hati, Siap Beri Bantuan di Bandara saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192657//pgn_saka_optimalkan_kinerja_operasi_2025-N8PT_large.jpeg
PGN SAKA Optimalkan Kinerja Operasi 2025, Seimbangkan Target Bisnis dan Keberlanjutan Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192596//nusantara_regas_isda_2025-tSqi_large.jpeg
Nusantara Regas Raih Dua Penghargaan Gold di Indonesian SDGs Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/11/3192588//dirut_pt_nusantara_regas_pimpin_mwt_di_orf_muara_karang-fGs3_large.jpeg
Nusantara Regas Perkuat Pengawasan Distribusi Gas Selama Nataru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement