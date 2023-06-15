Terbaik Kedua Nasional, Sumsel Raih Penghargaan Pembangunan Daerah dari Kepala Bappenas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menerima piala Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 sebagai provinsi terbaik kedua nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemprov Sumsel Edward Chandra di Kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta pada Rabu (14/6/2023).

Provinsi Sumsel meraih Predikat Provinsi Terbaik Kedua Nasional dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Penghargaan tersebut sebelumnya sudah diumumkan dalam rangkaian Penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050, bertempat di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 16 Mei 2023 lalu.