Ganjar Pranowo: Elnino di Grobogan Perlu Ada Antisipasi Dua Sektor Utama

GROBOGAN - Pakar dan Peneliti Meteorologi Klimatologi dan Geofisika seperti BMKG perlu disiapkan agar bisa mengantisipasi saat menghadapi Badai Elnino dari jangka panjang dan jangka pendek.

Terutama Bada Elnino yang diprediksi akan dirasakan di Kabupaten Grobogan.

Begitulah yang disampaikan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat menghadiri acara penyerahan bantuan di Taman Hijau Kabupaten Grobogan.

Menurut Ganjar, Pemerintah perlu menyiapkan adanya badai El Nino yang akan berdampak pada kekeringan hebat.

"Selain pakar dan peneliti, adanya pembuatan teknologi sederhana menghadapi ketahanan pangan juga perlu. Terlebih dengan melibatkan unsur dari TNI dan Polri," Ujar Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah usai menyerahkan bantuan sosial ke warga di Grobogan, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, ketahanan pangan buat pribadi, keluarga dan golongan masyarakat menjadi hal utama saat kemarau. Terlebih dengan adanya prediksi badai El Nino nantinya.

Bahkan, menurut Ganjar, pemerintah Kabupaten Grobogan perlu juga menyiapkan ketahanan buat pertanian.