Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo: Elnino di Grobogan Perlu Ada Antisipasi Dua Sektor Utama

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:11 WIB
Ganjar Pranowo: Elnino di Grobogan Perlu Ada Antisipasi Dua Sektor Utama
A
A
A

GROBOGAN - Pakar dan Peneliti Meteorologi Klimatologi dan Geofisika seperti BMKG perlu disiapkan agar bisa mengantisipasi saat menghadapi Badai Elnino dari jangka panjang dan jangka pendek.

Terutama Bada Elnino yang diprediksi akan dirasakan di Kabupaten Grobogan.

Begitulah yang disampaikan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat menghadiri acara penyerahan bantuan di Taman Hijau Kabupaten Grobogan.

Menurut Ganjar, Pemerintah perlu menyiapkan adanya badai El Nino yang akan berdampak pada kekeringan hebat.

"Selain pakar dan peneliti, adanya pembuatan teknologi sederhana menghadapi ketahanan pangan juga perlu. Terlebih dengan melibatkan unsur dari TNI dan Polri," Ujar Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah usai menyerahkan bantuan sosial ke warga di Grobogan, Kamis (15/6/2023).

Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, ketahanan pangan buat pribadi, keluarga dan golongan masyarakat menjadi hal utama saat kemarau. Terlebih dengan adanya prediksi badai El Nino nantinya.

Bahkan, menurut Ganjar, pemerintah Kabupaten Grobogan perlu juga menyiapkan ketahanan buat pertanian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement