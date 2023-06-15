Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Diduga Gangguan Jiwa, Pria di Sampang Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |04:01 WIB
Diduga Gangguan Jiwa, Pria di Sampang Ditemukan Tewas di Dalam Sumur
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SAMPANG - Seorang warga Tanggumong Sampang, Madura ditemukan tewas di dalam sumur, Rabu (14/6/2023), sekitar pukul 19.00 WIB.

Korban Zainal (35), diduga mempunyai penyakit gangguan jiwa bahkan keluarga korban mengaku Zainal pernah di ikat agar tidak mengganggu warga

Hotip, keluarga korban mengatakan, korban ini diketahui hilang oleh pihak keluarga kemarin. Pihak keluarga sempat mencari kemana mana, akhirnya ditemukan tewas di dalam sumur.

"Korban ini diketahui hilang, dan ditemukan tewas dalam sumur," kata Hotip.

Menurutnya, korban ditemukan saat pihak keluarga mau ambil wudhu, keluarga curiga dengan bau air sumur tersebut.

Saat itu juga pihak keluarga langsung memeriksa sumur tersebut, diketahui mayat sudah mengambang di dalam sumur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement