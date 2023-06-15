Diduga Gangguan Jiwa, Pria di Sampang Ditemukan Tewas di Dalam Sumur

SAMPANG - Seorang warga Tanggumong Sampang, Madura ditemukan tewas di dalam sumur, Rabu (14/6/2023), sekitar pukul 19.00 WIB.

Korban Zainal (35), diduga mempunyai penyakit gangguan jiwa bahkan keluarga korban mengaku Zainal pernah di ikat agar tidak mengganggu warga

Hotip, keluarga korban mengatakan, korban ini diketahui hilang oleh pihak keluarga kemarin. Pihak keluarga sempat mencari kemana mana, akhirnya ditemukan tewas di dalam sumur.

"Korban ini diketahui hilang, dan ditemukan tewas dalam sumur," kata Hotip.

Menurutnya, korban ditemukan saat pihak keluarga mau ambil wudhu, keluarga curiga dengan bau air sumur tersebut.

Saat itu juga pihak keluarga langsung memeriksa sumur tersebut, diketahui mayat sudah mengambang di dalam sumur.