HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Soal Diktator yang Kejam dan Serakah

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur: Kisah Gus Dur Soal Diktator yang Kejam dan Serakah
Presiden Abdurrahman Wahid (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak sekaligus meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah tentang hadiah unik untuk orang yang menyelamatkan seorang diktator. Diktator tersebut dikenal sangat kejam dan serakah. Tak heran jika diktator itu dibenci oleh banyak orang, termasuk rakyat.

Alkisah, pada suatu hari diktator tersebut sedang menaiki kuda dan mengelilingi kota. Di sebuah jembatan, tiba-tiba kuda itu bertingkah aneh usai terkejut melihat air sungai yang sangat deras. Sang diktator kemudian jatuh dari kuda dan terperosok hingga sungai. Dia pun terseret arus deras air sungai tersebut.

Kepalanya timbul tenggelam di tengah sungai yang sedang dialiri air deras. Dia beruntung, seorang pencari ikan melihatnya. Si pencari ikan kemudian melemparkan tali dan menyelamatkan diktator tersebut.

Dengan rasa terima kasih yang sangat besar, diktator itu mengatakan kepada si pencari ikan yang terlihat miskin. Sang diktator mengatakan betapa besarnya jasa pencari ikan itu kepada negara dengan menolong dirinya.

Halaman:
1 2
      
