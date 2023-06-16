Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Kala Rakyat Sumbar Angkat Senjata Lawan Belanda

Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 16 Juni. Beberapa di antaranya adalah Perang Belasting di Sumatera Barat hingga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis hukuman 15 tahun penjara.

632 – Yazdegerd III Naik Takhta Menjadi Raja Persia

Yazdegerd III adalah penguasa ke-38 dan terakhir dari Kekaisaran Sasaniyah di Iran. Ayahnya adalah Shahriyar dan kakeknya adalah Khosrau II (590–628).

Ia naik takhta pada 16 Juni 632 ketika masih berusia 8 tahun, setelah serangkaian konflik internal. Yazdegerd III sekaligus menjadi penguasa terakhir dari Dinasti Sassanid (sekarang Iran).

1746 – Perang Suksesi Austria dan Sardinia Kalahkan Prancis-Spanyol

Perang ini melibatkan hampir seluruh kekuatan di Eropa, kecuali Persemakmuran Polandia-Lituania, Imperium Portugis, dan Kesultanan Utsmaniyah. Perang bermula dengan dalih bahwa Maria Theresa dari Austria tidak berhak meneruskan takhta Habsburg dari bapaknya, Charles VI, karena hukum melarang pewarisan takhta pada seorang perempuan, meskipun dalam kenyataan ini adalah sebuah alasan yang diberikan oleh Prussia dan Prancis untuk menantang Habsburg.

Austria didukung oleh Kerajaan Britania Raya dan Republik Belanda, musuh bebuyutan Prancis, serta Kerajaan Sardinia dan Sachsen. Prussia dan Prancis bersekutu dengan Elektorat Bayern. Perang berakhir dengan ditandatanganinya Traktat Aix-la-Chapelle pada 1748.