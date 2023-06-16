Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Kala Rakyat Sumbar Angkat Senjata Lawan Belanda

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |05:30 WIB
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Kala Rakyat Sumbar Angkat Senjata Lawan Belanda
Illustrasi perang (foto: dok wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 16 Juni. Beberapa di antaranya adalah Perang Belasting di Sumatera Barat hingga Ustadz Abu Bakar Ba'asyir divonis hukuman 15 tahun penjara.

Okezone kembali merangkum peristiwa penting yang berlangsung pada 16 Mei, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, Jumat (16/6/2023):

632 – Yazdegerd III Naik Takhta Menjadi Raja Persia

Yazdegerd III adalah penguasa ke-38 dan terakhir dari Kekaisaran Sasaniyah di Iran. Ayahnya adalah Shahriyar dan kakeknya adalah Khosrau II (590–628).

Ia naik takhta pada 16 Juni 632 ketika masih berusia 8 tahun, setelah serangkaian konflik internal. Yazdegerd III sekaligus menjadi penguasa terakhir dari Dinasti Sassanid (sekarang Iran).

1746 – Perang Suksesi Austria dan Sardinia Kalahkan Prancis-Spanyol

 

Perang ini melibatkan hampir seluruh kekuatan di Eropa, kecuali Persemakmuran Polandia-Lituania, Imperium Portugis, dan Kesultanan Utsmaniyah. Perang bermula dengan dalih bahwa Maria Theresa dari Austria tidak berhak meneruskan takhta Habsburg dari bapaknya, Charles VI, karena hukum melarang pewarisan takhta pada seorang perempuan, meskipun dalam kenyataan ini adalah sebuah alasan yang diberikan oleh Prussia dan Prancis untuk menantang Habsburg.

Austria didukung oleh Kerajaan Britania Raya dan Republik Belanda, musuh bebuyutan Prancis, serta Kerajaan Sardinia dan Sachsen. Prussia dan Prancis bersekutu dengan Elektorat Bayern. Perang berakhir dengan ditandatanganinya Traktat Aix-la-Chapelle pada 1748.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement