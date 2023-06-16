Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Terlibat Tawuran, 7 Pelajar SMA di Bantul Ditangkap Polisi

Yohanes Demo , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |03:01 WIB
Terlibat Tawuran, 7 Pelajar SMA di Bantul Ditangkap Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANTUL - Sebanyak tujuh anak remaja yang masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Pajangan, Bantul terpaksa harus diamankan polisi, lantaran terlibat aksi tawuran dengan pelajar dari sekolah lain, Rabu (14/06/2023).

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, dalam kasus ini, ketujuh pelajar itu hanya diberi pembinaan oleh petugas dengan didampingi orangtua masing-masing.

"Kita lakukan pembinaan di Mapolsek Pajangan dengan didampingi orang tua dan pihak sekolah," katanya, Kamis (15/06/2023).

Usai dilakukan pembinaan, pelajar tersebut langsung diserahkan kembali kepada orangtuanya dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Mereka juga diwajibkan apel di Mapolsek Pajangan sebanyak 3 kali yakni di tanggal, 16, 19 dan 20 Juni 2023.

"Tujuannya untuk memantau perkembangan siswa tersebut, sekaligus memberi efek jera agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi,"katanya.

Lebih lanjut Wiyadi berharap, perlunya kerja sama antara pihak sekolah, kepolisian, dan orang tua siswa ini sebagai bentuk tanggung jawab.

Halaman:
1 2
      
