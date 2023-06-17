Jejak Sejarah Karantina Haji di Pulau Onrust, Ribuan Jamaah Ditampung di Barak Penuh Sesak

JAKARTA – Pulau Onrust di kawasan Pulau Seribu DKI Jakarta memiliki sejarah terkait masa penjajahan Belanda di Indonesia. Disebut juga sebagai pulau kapal oleh penduduk lokal, nama Onrust dari bahasa Belanda yang artinya "tanpa Istirahat" atau sibuk karena pada abad 17 hingga 18 pulau ini sangat sibuk disinggahi banyak kapal VOC.

Selain sempat digunakan sebagai pangkalan angkatan laut oleh Belanda, Pulau Onrust juga pernah difungsikan sebagai embarkasi atau lokasi pemberangkatan jamaah haji pada masa penjajahan. Tidak hanya jamaah haji dari Jakarta, tetapi juga dari seluruh Indonesia ditampung di Pulau Onrust sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi melalui jalur laut.

Dilansir dari laman puskeshaji.depkes, Pulau Onrust yang dikelilingi oleh tiga pulau lainnya: Pulau Bidadari, Pulau Kelor, Pulau Cipir atau Kayangan, menjadi tempat Karantina Haji dari 1911 sampai 1933.

Menurut Budayawan Betawi, Alwi Shahab, sekira 3.500 jamaah haji dari seluruh Indonesia ditampung di Pulau Onrust untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Semua jamaah haji, tanpa kecuali diharuskan menjalani karantina di pulau dengan luas sekira 7,5 hektare itu.