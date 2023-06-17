Megah dan Modern, Ikon Bersejarah Jembatan Kahayan Dilengkapi Water Front City

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran terus mengupayakan penataan Kawasan Tugu bersejarah Tugu Soekarno. Kawasan tersebut akan ditata dan dipercantik dengan sentuhan modern dilengkapi dengan water front city yang megah.

Sebagai informasi, Tugu Soekarno merupakan tempat pemancangan tiang perdana Kota Palangka Raya pada 17 Juli 1957 oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yang menyatu dengan Jembatan Kahayan merupakan salah satu landmark (ikon) Kota Palangka Raya yang diresmikan Presiden ke-5 RI pada 13 Januari 2022.

Gubernur Sugianto Sabran mengungkapkan, Tugu Soekarno yang menyatu satu kawasan dengan Jembatan Kahayan merupakan tonggak sejarah penting bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

"Tugu Soekarno merupakan tempat pemancangan tiang perdana Kota Palangka Raya oleh Presiden pertama RI Ir. Soekarno, yang saat itu masih hutan belantara yang menjadi cikal bakal Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah saat ini," ucapnya, Kamis (15/6/2023).

“Sementara Jembatan Kahayan yang menjadi penghubung empat Kabupaten DAS Barito dan Gunung Mas diresmikan oleh putri Ir. Soekarno yaitu Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia, ini suatu pertalian sejarah yang luar biasa. Jika kita berhenti hanya sekedar bangga saja dengan sejarah tersebut, dia tak kan jadi apa-apa," tuturnya.

Jembatan Kahayan pada malam hari.




