Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Polda Jateng Telusuri Viral 3 Lokasi Diduga Tempat Judi di Semarang, Apa Hasilnya?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:47 WIB
Polda Jateng Telusuri Viral 3 Lokasi Diduga Tempat Judi di Semarang, Apa Hasilnya?
A
A
A

SEMARANG - Informasi di dunia maya mengenai maraknya aktifitas perjudian di Kota Semarang mendapat sorotan dari Polda Jateng. Aparat langsung bertindak dengan mengecek langsung tiga titik lokasi yang diinfokan sebagai sarang perjudian di Kota Semarang itu.

Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy menerangkan pihaknya tidak tinggal diam dan langsung menerjunkan tim memeriksa aktivitas di tiga lokasi itu

"Menindaklanjuti kabar yang beredar di media online perihal aktifitas perjudian di Kota Semarang, kami telah terjunkan petugas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut," ungkapnya, Sabtu (17/6/2023).

Adapun tiga lokasi yang disinyalir sebagai tempat perjudian itu berada di Jl. Telaga Bodas Raya, Jl. Kagok Raya I Grand Edge, dan Komplek Pondok Hasanuddin (Lipstik) Kota Semarang.

Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan petugas pada hari Sabtu (17/6/2023) siang, ketiga lokasi tersebut tampak sepi dan tidak terdapat aktifitas apapun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
viral Polda Jateng Judi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193257//bareskrim-JqBP_large.jpg
Bareskrim Usut Aliran Dana-Aset Judol Jaringan Internasional Beromzet Ratusan Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193253//judi-NGY8_large.jpg
Bareskrim Polri Ungkap Judol Jaringan Internasional Beromzet hingga Ratusan Miliar per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193185//transjakarta-tQKN_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jadi Korban Pelecehan, Transjakarta Siap Berikan Pendampingan Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173//viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193129//kecelakaan-qfXU_large.jpg
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116//viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement