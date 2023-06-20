Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tokoh-Tokoh Visioner Dunia, dari Soekarno Hingga Lee Kuan Yew

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:01 WIB
Tokoh-Tokoh Visioner Dunia, dari Soekarno Hingga Lee Kuan Yew
JAKARTA – Sepanjang sejarah dunia, terdapat banyak tokoh-tokoh visioner, yang memiliki pandangan jauh ke depan dan pemikirannya banyak ditiru di masa depan. Tak jarang, para visioner ini menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya, yang terus mengikuti dan mengajarkan kembali pemikiran-pemikiran mereka.

Berikut beberapa tokoh visioner dunia, sebagaimana dirangkum Litbang MPI:

1. Soekarno


Presiden pertama RI dan proklamator Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno adalah seorang tokoh visioner yang pemikirannya masih banyak diikuti bahkan hingga saat ini. Gagasan dan ide Soekarno banyak didasarkan pada realita masyarakat di bidang ekonomi, politik, budaya hingga sosial.

Pada 1933 Soekarno menuangkan gagasan tentang kemajuan demokrasi melalui Democratish Centralism. Sementara ajarannya mengenai persatuan bangsa terus didengungkan, terutama oleh rakyat Indonesia.

BACA JUGA:

Singapura Terbitkan Uang Koin Emas 10 Dolar Peringati Kelahiran Lee Kuan Yew, Ini Penampakannya 

2. Lee Kuan Yew


Seperti Soekarno, pendiri dan Perdana Menteri Pertama Singapura, Lee Kuan Yew juga dikenal sebagai pemimpin visioner yang berperan besar dalam kemajuan pesat Negeri Singa hingga menjadi kekuatan ekonomi Asia seperti hari ini.

Dalam menerapkan pemikirannya pria yang dikenal dengan julukan LKY itu tak segan tidak segan untuk memenjarakan musuh politiknya, menolak intervensi asing, bahkan mengekang kebebasan rakyatnya. Namun, semua tindakan keras tersebut membuahkan hasil yang luar biasa bagi Singapura dan rakyatnya.

Halaman:
1 2
      
Tokoh Dunia
