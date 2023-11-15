Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Karier Militer Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Saat Ini

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:25 WIB
Karier Militer Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel Saat Ini
Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. (Foto: Reuters)
TEL AVIVBenjamin Netanyahu adalah seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Ia telah memiliki karier panjang dalam dunia politik sejak 1996 sampai saat ini.

Sebelum memulai kariernya di politik, Netanyahu mendaftar di Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada 1967. Ia dilatih sebagai tentara tempur dan bergabung dengan unit elit Sayeret Matkal, sebuah unit khusus yang terkenal karena operasi rahasia dan tugas militernya.

Dalam perannya sebagai anggota Sayeret Matkal, pria kelahiran 1949 ini ikut bertugas dalam berbagai serangan di perbatasan selama Perang Atrisi (1967-1970). Selama perang berlangsung, Netanyahu ditugaskan sebagai pemimpin tim.

Berdasarkan curriculum vitae (CV) Netanyahu yang diunggah oleh Kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu juga terlibat dalam beberapa operasi penting lainnya, termasuk serangan Israel di Lebanon pada 1968 dan penyelamatan sandera dalam pesawat Sabena yang dibajak pada 1972, di mana ia mendapat luka tembakan di bahu.

Di tahun yang sama setelah operasi penyelamatan tersebut, Netanyahu mendapat penghargaan atas komando operasional yang luar biasa dari Kepala Komando Utara Israel Jenderal Mordechai Gur.

Netanyahu kemudian diberhentikan dari IDF dan melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat. Namun, pada Oktober 1973, ia harus kembali ke Israel untuk menjalankan tugasnya sebagai kapten di pasukan cadangan dalam Perang Yom Kippur.

