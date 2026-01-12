Viral Pamer Kemaluan di Taman Literasi Blok M, WNA Ngaku Gerah

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) seorang warga negara asing (WNA) diduga melakukan aksi eksibisionisme di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

1. Pamer Kemaluan

Dalam video yang beredar, tampak seorang petugas keamanan menghampiri WNA tersebut. WNA itu terdengar berbicara menggunakan bahasa asing saat ditegur petugas keamanan.

Dalam video itu, perekam menuturkan aksi serupa bukan kali pertama terjadi.

“Ini udah dua kali. Soalnya orang kayak gitu bahaya Pak, dia manggil-manggil tadi, ssttt sssttt gitu, terus ngeluarin burungnya,” ujar perekam video, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Dalam rekaman itu, WNA tersebut tampak berusaha menjelaskan dengan memperagakan posisi celananya. Ia juga sempat melontarkan kalimat singkat.

“She’s crazy, stupid,” ujar WNA tersebut.