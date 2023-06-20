Berdasarkan Pemantauan Hilal, Arab Saudi Rayakan Idul Adha 1444 Hijriah pada 28 Juni

RIYADH – Perayaan Idul Adha 1444 Hijriah di Arab Saudi jatuh pada 28 Juni 2023. Menurut laporan El Ekhbariya, hal itu berdasarkan pemantauan hilal, pada Minggu (18/6/2023) petang waktu setempat di Kota Tumair.

Mahkamah Agung Arab Saudi, selaku otoritas yang menentukan jatuhnya awal bulan hijriah, juga mengumumkan 1 Zulhijjah jatuh pada 19 Juni.

"Hari Arafah (Wukuf) jatuh pada Selasa 27 Juni, sedangkan hari Idul Adha pada Rabu 28 Juni," bunyi pernyataan Mahkamah Agung Arab Saudi.

Wukuf yang merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji 1444 H akan berlangsung pada Selasa (27/6/2023). Adapun rangkaian proses haji dimulai pada 26 Juni. Sedangkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu (28/6/2023).