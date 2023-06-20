Kisah Unik dan Menggelitik Jamaah Haji 2023, Minta Turun dari Pesawat hingga Diantar 1 Desa

JAKARTA - Pada musim haji 2023 ini, sejumlah jemaah haji Indonesia telah tiba di Makkah. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, terdapat cerita unik dari jemaah asal Tanah Air, mulai dari minta turun dari pesawat hingga membawa penanak nasi. Berikut kisah unik jemaah haji Indonesia 2023.

1. Jemaah Haji asal Majalengka Minta Turun dari Pesawat

Kakek bernama Juhani yang berasal dari Majalengka meminta turun dari pesawat. Ketika pesawat hampir mendarat di Madinah, kakek berusia 95 tahun ini meminta diturunkan dari pesawat. Ia mengatakan bahwa ayam peliharaan di rumahnya belum diberi makan.

Kisah unik ini direkam oleh petugas haji yang diunggah ke akun Facebooknya, Selasa (30/5/2023). Pada video tersebut, kakek Juhani berdiri dari kursi karena mendadak mengingat ayamnya.

Melihat sang kakek yang berdiri, pramugari pun mendekatinya untuk membantu. Namun, sang pramugari tidak mengerti apa yang dikatakan kakak Juhani. Sementara jemaah Indonesia yang mendengarnya tertawa dengan tingkah si kakek.

2. Jemaah Haji asal Bangkalan Diantar 3 Bus Rombongan

Seorang jemaah haji asal Bangkalan Madura yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji diantar menggunakan 3 bus rombongan pengantar dari 1 desa.

Pengantar jemaah terlihat di pinggir jalan sambil menunggu waktu bertemu dengan jemaah haji yang diantar. Para rombongan pengantar jemaah ini berasal dari satu desa.

Mereka merasa bahagia lantaran warganya ada yang melaksanakan ibadah haji. Setelah menunggu, para pengantar ini dapat bertemu jemaah haji meski dengan waktu yang singkat.