Bung Hatta: Soekarno Adalah Orang Terpenting Dalam Pikiranku

MOHAMMAD Hatta, terus menangis ketika Soekarno terbaring sakit akibat penyakit ginjal. Bung Karno dirawat di Wisma Yaso setelah anaknya Rachmawati memohon untuk memindahkannya dari Istana Bogor. Di sebuah ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno tergolek lemah di pembaringan.

Hatta duduk di beranda rumahnya sambil menangis, lalu ia bicara kepada istrinya, Rachmi, bahwa ia bermaksud menemui Bung Karno. Tapi Rachmi menolak dan berkata bahwa Soekarno sudah menjadi tahanan politik sehingga tak mungkin bisa ditemui.

"Sukarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Ia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar Sukarno disakiti seperti ini,” kata Hatta seperti dikutip pada buku "Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik".

Lalu keesokan harinya, Hatta diizinkan mengunjungi Soekarno. Sebelumnya ia menulis surat dengan nada tegas kepada Soeharto untuk bertemu Soekarno. Uniknya, surat itu langsung di setujui: Hatta diperbolehkan menjenguk Bung Karno.

Hatta datang sendirian ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar, tubuhnya tidak kuat menahan sakit. la menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno membuka mata dan menyadari kehadiran Hatta sambil menyapa lemah. Yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih.

Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sambil sedikit tersenyum menghibur ia hanya bisa menjawab dengan menanyakan kondisi Soekarno.

BACA JUGA: Pertemuan Sarwo Edhie dan Bung Karno di Bogor Bikin Soeharto Meradang

Hatta menyapanya dengan “No”, sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalari jemarinya. Ia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya ini.

Hoe gaat het met jou? (Bagaimana keadaanmu?)” ucap Soekarno.