Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bung Hatta: Soekarno Adalah Orang Terpenting Dalam Pikiranku

Nadilla Syabriya , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:01 WIB
Bung Hatta: Soekarno Adalah Orang Terpenting Dalam Pikiranku
Mohammad Hatta (foto: dok wikipedia)
A
A
A

MOHAMMAD Hatta, terus menangis ketika Soekarno terbaring sakit akibat penyakit ginjal. Bung Karno dirawat di Wisma Yaso setelah anaknya Rachmawati memohon untuk memindahkannya dari Istana Bogor. Di sebuah ruang perawatan yang sangat sederhana untuk ukuran seorang mantan presiden, Soekarno tergolek lemah di pembaringan.

Hatta duduk di beranda rumahnya sambil menangis, lalu ia bicara kepada istrinya, Rachmi, bahwa ia bermaksud menemui Bung Karno. Tapi Rachmi menolak dan berkata bahwa Soekarno sudah menjadi tahanan politik sehingga tak mungkin bisa ditemui.

"Sukarno adalah orang terpenting dalam pikiranku. Ia sahabatku. Kami pernah dibesarkan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kami, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar Sukarno disakiti seperti ini,” kata Hatta seperti dikutip pada buku "Soekarno Fatmawati Sebuah Kisah Cinta Klasik".

Lalu keesokan harinya, Hatta diizinkan mengunjungi Soekarno. Sebelumnya ia menulis surat dengan nada tegas kepada Soeharto untuk bertemu Soekarno. Uniknya, surat itu langsung di setujui: Hatta diperbolehkan menjenguk Bung Karno.

Hatta datang sendirian ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar, tubuhnya tidak kuat menahan sakit. la menghampiri pembaringan Soekarno dengan sangat hati-hati. Menahan rasa sakit yang tak terperi, Soekarno membuka mata dan menyadari kehadiran Hatta sambil menyapa lemah. Yang disapa tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Namun Hatta tidak mau kawannya ini mengetahui jika dirinya bersedih.

Dengan sekuat tenaga memendam kepedihan yang mencabik hati, Hatta berusaha menjawab Soekarno dengan wajar. Sambil sedikit tersenyum menghibur ia hanya bisa menjawab dengan menanyakan kondisi Soekarno.

Hatta menyapanya dengan “No”, sebutan yang digunakannya di masa lalu. Tangannya memegang lembut tangan Soekarno. Panasnya menjalari jemarinya. Ia ingin memberikan kekuatan pada orang yang sangat dihormatinya ini.

Hoe gaat het met jou? (Bagaimana keadaanmu?)” ucap Soekarno.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement