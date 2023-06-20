5 Jenderal Jadi Menteri di Era Orba, Orang Kerpecayaan Seoharto Salah Satunya

PRESIDEN Soeharto mengangkat sejumlah jenderal sebagai menteri di era orde baru (Orba).

Di bawah ini sejumlah jenderal yang diangkat jadi menteri oleh Presiden Soeharto, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, salah satunya adalah orang kepercayaan Soeharto:

1. Letjen TNI (HOR) (Purn) Tiopan Bernhard Silalahi

TB Silalahi merupakan tokoh militer dan politik asal Pemantang Siantar. Jabatan terakhirnya pada militer yakni sebagai Asisten I Kasad dengan pangkat mayor jenderal pada tahun 1988. TB Silalahi diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan VI periode 1993-1998. Ia juga pernah menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Beberapa penghargaan yang pernah didapat oleh TB Silalahi yakni gelar Doctor Honoris Causa (Doktor Kehormatan dari Filipina dan mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan menjadi letnan jenderal.

2. Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat

Edi Sudrajat merupakan tokoh perwira TNI yang menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia dalam waktu bersamaan. Lulusan terbaik Akademi Militer angkatan pertama ini menjabat sebagai menteri pada 15 Januari 1999 hingga 1 Desember 2006. Ia mendapat pangkat jenderal pada tahun 1988.

Edi dipercaya menempati posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan (1993-1998), menggantikan LB Moerdani. Beberapa penghargaan yang pernah didapatkan Edi yakni Satyalancana G.O.M IX, Satyalancana Penegak, Knight Grand Cross of the Most Noble Order of the Crown of Thailand, dan masih banyak lagi.

3. Jenderal TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani

LB Moerdani adalah salah satu orang kepercayaan Soeharto dan jenderal terkenal selama masa pemerintahan presiden kedua RI itu. Bahkan, Benny, sapaan akrabnya, sering dijuluki sebagai anak emas Soeharto. Meskipun demikian, Benny termasuk sosok yang berani mengkritik Soeharto.

Tokoh militer yang banyak berkiprah di dunia intelijen ini diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai menteri. Benny menjabat Menteri Pertahanan dan Kemanan sejak tahun 1988 sampai tahun 1993. Sebelumnya, ia menempati posisi Panglima ABRI (sekarang TNI) sejak 1983 sampai 1988.