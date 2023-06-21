4 Fakta Nama Irjen Karyoto Dicatut Plh Dirjen Minerba, Kapolda Metro Mengaku Tak Kenal

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengaku tidak mengenal dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite.

Pernyataan ini disampaikan merespons pernyataan Idris Sihite yang mengklaim memperoleh bocoran dari dirinya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi perizinan tambang.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Tidak Kenal

Karyoto dengan tegas mengatakan tidak pernah kenal dengan Idris Sihite. "Saya tidak pernah kenal (Sihite), mukanya saja saya tidak pernah tahu," tegas Karyoto kepada awak media di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

2. Sempat Tangani Kasus ESDM

Lebih lanjut, Karyoto mengaku dirinya sangat mengetahui bagaimana duduk perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Kementerian ESDM tersebut. Bahkan, kasus yang belakangan bocor penyidikannya tersebut sempat ditanganinya saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Hanya saja Karyoto enggan membeberkan terkait pokok perkara tersebut.

"Itu bisa saja diuji, karena saya tau persis perkara itu, saya enggak akan cerita di sini," jelas Karyoto.

3. Memilih Legowo

Namun demikian, Karyoto menyatakan, dirinya tidak mempersoalkan jika ada pihak yang menghubung-hubungkan dirinya dengan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.