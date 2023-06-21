Advertisement
HOME NEWS JATIM

Partai Perindo Rajin Bagikan Gerobak, Bantu UMKM Naik Kelas

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |21:54 WIB
Partai Perindo Rajin Bagikan Gerobak, Bantu UMKM Naik Kelas
A
A
A

SURABAYA - Partai Perindo terus membagikan gerobak kepada pelaku usaha kecil di Surabaya. Pembagian gerobak ini bertujuan agar pelaku usaha kecil, khusunya di Kota Pahlawan bisa semakin maju dan berkembang.

Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH, MH mengatakan, pihaknya mendukung penuh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa naik kelas. Salah satunya dengan pembagian gerobak. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo mencabut status pandemi COVID-19 menjadi endemi.

"Kami ingin, dengan bantuan gerobak baru, usaha dari pelaku usaha kecil bisa meningkat. Dengan status menjadi endemi, mobilitas warga semakin meningkat yang diharapkan berimbas pada pelaku usaha kecil," katanya usai penyerahan gerobak Partai Perindo kepada Ulfa Yuliana, penjual martabak mini di Jalan Wonosari Tegal IV, Surabaya, Rabu (21/6/2023).

Sementara itu, Bacaleg Partai Perindo dari Dapil 2 Surabaya, Denny Mahendra menambahkan, adanya bantuan gerobak ini diharapkan perekonomian masyarakat semakin maju. Sebab, pelaku usaha kecil dagangannya semakin laris. "Kami peduli pada pelaku usaha kecil. Bagi mereka yang tidak punya gerobak, kami bantu beri gerobak gratis," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya membuka kepada siapapun untuk mendapat gerobak. Namun, dikhususkan bagi pelaku usaha kecil. Sebelum menerima bantuan gerobak, pihaknya melakukan survei kelayakan, apakah yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak. Salah satu persyaratannya adalah harus ber-KTP Surabaya dan sudah memiliki usaha. “Bantuan gerobak ini, sebagai bentuk misi perjuangan Partai Perindo yang terus hadir dan membantu masyarakat kecil," katanya.

Bacaleg Perindo dari Dapil 3 Kota Surabaya, Stella Franciss mengatakan, pembagian gerobak kepada pelaku usaha kecil merupakan upaya Partai Perindo meningkatkan ekonomi rakyat. "Kami akan memonitor masyarakat yang telah menerima gerobak. Seperti apa usahanya, berkembang atau tidak. Jika tidak kita akan bantu mencarikan solusinya," katanya. (lukman hakim).

(Khafid Mardiyansyah)

      
