7 Negara Pengguna Twitter Terbanyak, Salah Satunya Indonesia

MEDIA SOSIAL Twitter hingga saat ini masih digandrungi oleh banyak orang. Twitter sendiri merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan untuk penggunanya untuk mengunggah teks, gambar, dan video, yang dikenal dengan sebutan tweet.

Didirikan pada 2006 oleh Jack Dorsey, saat ini Twitter memiliki lebih dari 500 juta pengguna terdaftar, 450 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Twitter memiliki fitur yang unik seperti retweet, polling, space, bookmark, direct message, dan lainnya yang dapat mendukung penggunaan aplikasi tersebut.

Memiliki pengguna aktif sekitar 450 juta, menjadikan Twitter sebagai media sosial ter-update mengenai suatu isu atau pemberitaan. Dengan adanya fitur trending, pengguna dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial dari ranah nasional hingga internasional. Inilah yang menjadi salah satu faktor Twitter memiliki banyak pengguna.

Berikut negara-negara dengan pengguna Twitter terbanyak berdasarkan data dari World of Statistic:

1. Amerika Serikat

Berdasarkan postingan World of Statistic di Twitter, Amerika Serikat berhasil menduduki posisi pertama sebagai negara dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak di dunia. Diketahui, jumlah pengguna Twitter asal Amerika Serikat mencapai 76,9 juta pengguna.