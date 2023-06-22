Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Negara Pengguna Twitter Terbanyak, Salah Satunya Indonesia

Meuthia Hamidah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:01 WIB
7 Negara Pengguna Twitter Terbanyak, Salah Satunya Indonesia
Twitter (foto: dok Reuters)
A
A
A

MEDIA SOSIAL Twitter hingga saat ini masih digandrungi oleh banyak orang. Twitter sendiri merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan untuk penggunanya untuk mengunggah teks, gambar, dan video, yang dikenal dengan sebutan tweet.

Didirikan pada 2006 oleh Jack Dorsey, saat ini Twitter memiliki lebih dari 500 juta pengguna terdaftar, 450 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Twitter memiliki fitur yang unik seperti retweet, polling, space, bookmark, direct message, dan lainnya yang dapat mendukung penggunaan aplikasi tersebut.

Memiliki pengguna aktif sekitar 450 juta, menjadikan Twitter sebagai media sosial ter-update mengenai suatu isu atau pemberitaan. Dengan adanya fitur trending, pengguna dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial dari ranah nasional hingga internasional. Inilah yang menjadi salah satu faktor Twitter memiliki banyak pengguna.

Berikut negara-negara dengan pengguna Twitter terbanyak berdasarkan data dari World of Statistic:

1. Amerika Serikat

Berdasarkan postingan World of Statistic di Twitter, Amerika Serikat berhasil menduduki posisi pertama sebagai negara dengan jumlah pengguna Twitter terbanyak di dunia. Diketahui, jumlah pengguna Twitter asal Amerika Serikat mencapai 76,9 juta pengguna.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement