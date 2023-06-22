Minibus Terlempar ke Sungai Usai Ditabrak Kereta Api

PADANG - Satu unit mobil Avanza warna silver BA 1191 HE tercampak ke sungai udah ditabrak kereta api dari stasiun Alai menuju stasiun Simpang Haru Padang, kejadian Jalan Banjir Kanal Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara sekira pukul 20.00 WIB, dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki dan perempuan.

Kapolsek Padang Utara, AKP Mazwanda menjelaskan berdasarkan keterangan dari korban Irvan Renaldi (22) yang mengemudi mobil bersama korban kedua Nadya Nurul Insani (22) dari Jalan Taman Siswa menuju Jalan Banjir Kanal, sesampai di perlintasan rel kereta api di Banjir Kanal korban tidak mendengar ada kereta api yang lewat.

“Kereta api itu datang dari dari Stasiun Alai Parak Kopi menuju Stasiun Simpang Haru dan korban tidak mendengar klakson dari Lokomotif tersebut sehingga mobil korban ditabrak dan masuk ke dalam sungai,” ujarnya, Selasa (21/6/2023).

Warga yang melihat kejadian itu langsung berhamburan ke sungai menyelamatkan korban dalam mobil. Lalu langsung dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumbar, rumah sakit tersebut yang terdekat dengan kejadian. Namun kondisi luka parah tersebut rumah sakit merujuk ke RSUP M. Djamil Padang. “Korban perempuannya luka parah bagian kepala kondisi kritis, sedangkan sopir Irvan luka leher dan bagian kepala,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)