HOME NEWS NASIONAL

5 Gubernur DKI Berlatar Belakang Militer, Salah Satunya Sutiyoso

Tim Litbang MPI , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:01 WIB
5 Gubernur DKI Berlatar Belakang Militer, Salah Satunya Sutiyoso
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kursi Gubernur DKI Jakarta kerap diperebutkan banyak orang. Beberapa tokoh yang pernah mendudukinya berasal dari berbagai latar belakang. Seperti politisi, nonpartai, hingga militer.

Berikut sederet gubernur DKI Jakarta yang berlatar belakang militer.

1. Soeprapto

Raden Soeprapto berasal dari kalangan militer. Soeprapto pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Infanteri, Wakil Komandan Batalyon, hingga Pangdam XVII Udayana.

Dia menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 1982 sampai 1987. Konsep yang digunakan Soeprapto saat menjabat Gubernur DKI adalah stabilitas, keamanan, dan ketertiban. Dia juga dikenal dengan Master Plan DKI Jakarta untuk periode 1985-2005, yang kini dikenal dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Bagian Wilayah Kota. Salah satu upaya Soeprapto yang paling terkenal adalah gagasannya mengenai rencana pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat (kini masuk kawasan Tangerang).

2. Soerjadi Soedirdja

Letnan Jenderal (Purn) Soerjadi Soedirdja lulus dari Akademi Militer 1962. Dia pernah bertugas Kasdam IV Diponegoro Jawa Tengah dari tahun 1986 hingga 1988. Setelah itu, dia dipercaya menjadi Pangdam Jaya hingga 1990. Terakhir, Soerjadi ditugaskan menjadi Asisten Sospol ABRI sampai 1992. Dia menjabat sebagi Gubernur DKI Jakarta pada 1992 hingga 1997.

Saat terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Soerjadi membuat berbagai kebijakan yang masih dapat dirasakan hingga saat ini, seperti pembangunan rumah susun, memperbanyak kawasan hijau, serta membangun jejaring jalan tol dalam kota dan luar kota. Dia juga pernah berinisiasi untuk menjalankan proyek kereta api bawah tanah yang sayangnya tidak terwujud dan baru terealisasikan di masa jabatan Gubernur Anies Baswedan.

Telusuri berita news lainnya
