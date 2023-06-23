Wabup Kaur Targetkan KEN Festival Gurita 2024 jadi Event Internasional

KAUR - Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim secara resmi menutup rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara Festival Gurita 2023 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata, Kamis (22/6/2023) di Pantai Laguna Samudera, Desa Merpas Kecamatan Nasal.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Marnida selaku Ketua Panitia kegiatan dalam laporannya menyampaikan ucapaan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang telah ikut menyukseskan perhelatan berskala Nasional ini.

Mewakili seluruh panitia, satu-satunya Srikandi di jajaran Kepala OPD ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir, apabila ada kekurangan selama jalannya kegiatan.

“Apa yang sudah dilaksanakan ini, akan menjadi pembelajaran dan akan berbenah pada event di tahun yang akan datang,” ujar Marnida.

Sementara itu, Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim kepada sejumlah awak media usai menutup kegiatan KEN Festival Gurita 2023 mengatakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan ini akan dilakukan evaluasi agar Festival Gurita 2024 bisa digelar lebih bagus lagi.

“Seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan ini seperti surf contest, lomba memanah gurita, bazar UMKM, lomba tumpeng gurita dan lomba sampan hias, semuanya akan kita evalusai agar tahun depan kita bisa menggelar event yang lebih besar dan lebih meriah lagi,” ujar Wabup Herlian.

Dikatakannya, untuk 2024 dirinya menargetkan festival ini bisa berskala internasional dengan mengundang lebih banyak kepala daerah baik di Provinsi Bengkulu maupun provinsi tetangga yang nantinya bisa menjadi daya tarik kunjungan wisata.

“Tahun 2024 kita upayakan event ini dikemas lebih menarik lagi, mana yang kurang kita tambah, yang lebih kita kurangi, seperti saran dari pelaku UMKM yang menganggap bazar waktunya terlalu singkat. Pada intinya kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Herlian juga mengucapklan selamat kepada para pemenang yang menjadi juara pada lomba-lomba yang digelar dalam rangka KEN Festival Gurita 2023.

“Teruslah berkarya dan berinovasi, agar bisa tampil dan berkompetisi kembali di event yang sama di tahun 2024,” tuturnya.

OPD turut serta menyukseskan Festival Gurita 2023. (Foto: dok Pemkab Kaur)