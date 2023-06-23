Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wabup Kaur Targetkan KEN Festival Gurita 2024 jadi Event Internasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |07:57 WIB
Wabup Kaur Targetkan KEN Festival Gurita 2024 jadi Event Internasional
Wabup Kaur Herlian Muchrim menutup rangkaian acara KEN Festival Gurita 2023. (Foto: dok Pemkab Kaur)
A
A
A

KAUR - Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim secara resmi menutup rangkaian kegiatan Karisma Event Nusantara Festival Gurita 2023 yang digelar Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pariwisata, Kamis (22/6/2023) di Pantai Laguna Samudera, Desa Merpas Kecamatan Nasal.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Marnida selaku Ketua Panitia kegiatan dalam laporannya menyampaikan ucapaan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang telah ikut menyukseskan perhelatan berskala Nasional ini.

Mewakili seluruh panitia, satu-satunya Srikandi di jajaran Kepala OPD ini menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh yang hadir, apabila ada kekurangan selama jalannya kegiatan.

“Apa yang sudah dilaksanakan ini, akan menjadi pembelajaran dan akan berbenah pada event di tahun yang akan datang,” ujar Marnida.

Sementara itu, Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim kepada sejumlah awak media usai menutup kegiatan KEN Festival Gurita 2023 mengatakan, kegiatan yang sudah dilaksanakan ini akan dilakukan evaluasi agar Festival Gurita 2024 bisa digelar lebih bagus lagi.

“Seluruh rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan ini seperti surf contest, lomba memanah gurita, bazar UMKM, lomba tumpeng gurita dan lomba sampan hias, semuanya akan kita evalusai agar tahun depan kita bisa menggelar event yang lebih besar dan lebih meriah lagi,” ujar Wabup Herlian.

Dikatakannya, untuk 2024 dirinya menargetkan festival ini bisa berskala internasional dengan mengundang lebih banyak kepala daerah baik di Provinsi Bengkulu maupun provinsi tetangga yang nantinya bisa menjadi daya tarik kunjungan wisata.

“Tahun 2024 kita upayakan event ini dikemas lebih menarik lagi, mana yang kurang kita tambah, yang lebih kita kurangi, seperti saran dari pelaku UMKM yang menganggap bazar waktunya terlalu singkat. Pada intinya kita ingin meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya menambahkan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Herlian juga mengucapklan selamat kepada para pemenang yang menjadi juara pada lomba-lomba yang digelar dalam rangka KEN Festival Gurita 2023.

“Teruslah berkarya dan berinovasi, agar bisa tampil dan berkompetisi kembali di event yang sama di tahun 2024,” tuturnya.

OPD turut serta menyukseskan Festival Gurita 2023. (Foto: dok Pemkab Kaur)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/1/3174942//fadli_zon-SC7L_large.jpeg
Fadli Zon Teguhkan Komitmen Kerja Sama Budaya dengan Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/12/3174919//menbud_fadli_zon_aktivasi_pusat_budaya_indonesia_di_dili-vKf2_large.jpeg
Aktivasi Pusat Budaya Indonesia di Timor Leste, Menbud: Simbol Persaudaraan dan Diplomasi Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174884//kadin_isf_2025-JM3Z_large.jpg
ISF 2025, Indonesia Dorong Aksi Nyata Transisi Hijau lewat Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/12/3174872//kowani_empowerment_walk-l7ds_large.jpeg
Menuju 100 Tahun, KOWANI Gelar Empowerment Walk dan Program Peduli Autoimun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/11/3174862//aksi_boikot_produk_pro_israel-n4eg_large.jpg
Ulama Rilis Panduan Boikot Produk Israel, Ada 4 Kategori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174858//kotabaru_raih_dua_penghargaan-IrJ7_large.jpg
Pemkab Kotabaru Terima Dua Penghargaan dari Universitas Lambung Mangkurat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement