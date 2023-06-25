Kisah Bung Karo Bernama Kusno saat Masih Kecil, Diganti karena Penyakitan

JAKARTA - Presiden RI pertama Indonesia, Soekarno memiliki nama Kusno saat masih kecil. Namun, proklamator Indonesia merupakan anak yang penyakitan saat masih kecil.

Berbagai penyakit dideritanya, seperti Malaria, disentri dan penyakit lainnya. Ayah Bung Karno pun meyakini kalau penyakit yang kerap menyerang anaknya karena namanya tidak cocok. Terpikirlah untuk memberikan nama lain kepada Bung Karno agar tidak penyakitan lagi.

Ayah Bung Karno merupakan orang yang gandrung dengan Mahabrata, sebuah cerita klasik orang Hindu di zaman dahulu kala. Saat mendengar cerita itu, Bung Karno belum beranjak dewasa. Singkat cerita, ayah Bung Karno mengganti nama anaknya itu.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Yakin PDIP Hattrick Kemenangan di Pemilu 2024

“Kus, engkau akan kami beri nama Karna. Karna adalah salah-seorang pahlawan terbesar dalam tjerita Mahabharata,"

Bung Karno yang mendapatkan nama tersebut sangat kegirangan. Sebab, dalam pikirannya Karna merupakan sosok yang sangat kuat dan besar. Selain itu, setia kawan dan setia dengan keyakinannya dengan tidak mempedulikan akibatnya. Nama itu tersohor karena keberanian dan kesaktiannya.