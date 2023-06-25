Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tangguhnya Legenda Kopassus, Tolak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa hingga Kaki Hancur

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:10 WIB
Tangguhnya Legenda Kopassus, Tolak Bocorkan Rahasia Negara Meski Disiksa hingga Kaki Hancur
Ilustrasi/ Doc: Okezone
JAKARTA - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan pasukan elite TNI AD yang selalu dapat mencetak prajurit-prajurit tangguh dan pemberani. Tak hanya itu, prajurit pasukan elite ini juga memiliki jiwa patriot sejati. 

Salah satu prajurit yang melegenda karena aksi heroiknya adalah Kolonel Inf. Agus Hernoto. Sepak terjangnya di palagan pertempuran mampu membuat gentar dan ciut nyali musuh.

 BACA JUGA:

Keberanian dan sikap teguhnya dalam menjalankan misi operasi, menjadikan Agus Hernoto sebagai legenda Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang sekarang bernama Kopassus.

Tidak hanya itu, keberanian pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 1 Agustus 1930 menyabung nyawa dalam mengemban tugas operasi membuatnya disegani dan dihormati oleh para senior serta komandannya di Korps Baret Merah.

 BACA JUGA:

Bahkan, tokoh militer dan intelijen Jenderal TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani atau dikenal dengan sebutan Benny Moerdani rela dikeluarkan dari Kopassus karena membela Agus Hernoto.

Saat itu, Komandan RPKAD Kolonel Moeng Parhadimoeljo memindahkan Agus Hernoto ke Staf Umum Angkatan Darat III Bagian Organisasi karena cacat seusai pulang dari operasi.

Dalam buku biografinya berjudul "Kolonel Inf. Agus Hernoto: Legenda Pasukan Komando dari Kopassus Sampai Operasi Khusus” diceritakan, Agus Hernoto yang saat itu berpangkat Letnan Dua (Letda) mendapat tugas untuk memimpin Operasi Banteng I untuk membebaskan Irian Barat, sekarang Papua, dari cengkeraman Belanda.

Operasi Banteng I merupakan operasi infiltrasi atau penyusupan ke belakang garis musuh melalui udara. Operasi militer ini sebagai tindak lanjut dari Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dikumandangkan Presiden Soekarno pada 9 Desember 1961.

Operasi ini terbilang berbahaya dan taruhannya adalah nyawa. Panglima Mandala Mayjen TNI Soeharto yang melepas keberangkatan pasukan di Lapangan Udara Lahat, Amahai, Ambon, menyebut misi ini sebagai one way ticket (misi tanpa ada jaminan bisa selamat kembali pulang).

