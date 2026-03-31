Breaking News : 2 Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon

JAKARTA - Karo Infohan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menyampaikan, dua prajurit kembali menjadi korban di Lebanon. Adapun prajurit tersebut gugur ketika menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Rico menjelaskan, situasi keamanan di wilayah penugasan dilaporkan mengalami eskalasi dalam beberapa hari terakhir. Pada Minggu (29/3/2026) satu prajurit TNI dinyatakan gugur dan beberapa lainnya mengalami luka-luka akibat dampak konflik yang terjadi di wilayah operasi.

"Perkembangan terbaru yang diterima pada 30 Maret 2026 menunjukkan kembali terjadinya insiden di wilayah Lebanon Selatan yang berdampak pada personel Satgas TNI yang sedang melaksanakan tugas pengawalan untuk mendukung kegiatan operasional UNIFIL," kata Rico dalam keterangan persnya, Selasa (31/3).

Ia menjelaskan, insiden terbaru pada Senin (30/3) menyebabkan dua prajurit TNI gugur. Tak hanya itu, beberapa prajurit terluka akibat eskalasi konflik tersebut.

"Dua prajurit TNI dilaporkan gugur, sementara dua prajurit lainnya mengalami luka berat. Para prajurit yang mengalami luka saat ini telah mendapatkan penanganan medis intensif di fasilitas kesehatan di Beirut," sambungnya.