Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, MUI Tuntut Pertanggungjawaban!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |20:25 WIB
Prajurit TNI Gugur Akibat Serangan Israel, MUI Tuntut Pertanggungjawaban!
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Binti M/Okezone)
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan Israel ke Lebanon yang mengakibatkan gugurnya seorang prajurit TNI yang tergabung dalam misi pasukan perdamaian PBB. MUI mendesak pemerintah Indonesia untuk menuntut pertanggungjawaban atas peristiwa ini dengan mengambil langkah diplomatik yang tegas melalui jalur bilateral maupun multilateral.

"Kepada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah diplomatik yang tegas melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menuntut pertanggungjawaban atas insiden ini," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, Senin (30/3/2026).

Selain itu, MUI meminta kepada PBB agar segera melakukan investigasi independen dan menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap pelaku pelanggaran. MUI menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tidak bersikap diam terhadap tindakan yang mencederai hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

"Kepada umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan para korban serta memperkuat solidaritas kemanusiaan dan komitmen terhadap perdamaian dunia," tegasnya.

MUI menegaskan perdamaian dunia tidak akan terwujud tanpa adanya penghormatan terhadap hukum internasional dan keadilan. Sebab itu, MUI menegaskan segala bentuk pelanggaran harus dihentikan dan ditindak secara tegas demi menjaga stabilitas global dan kemanusiaan.

Lebanon Israel MUI TNI
Berita Terkait
Gugur Akibat Serangan Israel, Jasad Praka Farizal Disemayamkan di East Sector Headquaters
Gugur Akibat Serangan Israel, Jasad Praka Farizal Disemayamkan di East Sector Headquaters
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, TNI Berduka!
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, TNI Berduka!
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, Begini Kronologinya!
Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, Begini Kronologinya!
Top! Tiga Perwira Lulusan Akmil 1996 Tembus Jenderal Bintang 3
Top! Tiga Perwira Lulusan Akmil 1996 Tembus Jenderal Bintang 3
Profil dan Jejak Karier Letjen Bambang Trisnohadi yang Resmi Dilantik Jadi Kaster TNI
Profil dan Jejak Karier Letjen Bambang Trisnohadi yang Resmi Dilantik Jadi Kaster TNI
Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Papua Resmi Jabat Pangkogabwilhan III
Lucky Avianto, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Papua Resmi Jabat Pangkogabwilhan III
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement