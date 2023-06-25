Konser Ambyar Awards, Waketum Perindo Berikan Cenderamata ke Wali Kota Mojokerto

MOJOKERTO - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon hadir dalam acara Konser Ambyar Awards di Lapangan Raden Wijaya, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.

Pada kesempatan itu, ia memberikan cenderamata kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Dalam sambutannya, Boyke Novrizon mengapresiasi kolaborasi yang bagus antara MNCTV dengan Pemerintah Kota Mojokerto yang tengah merayakan hari jadinya yang ke 105 tahun.

"Kami ucapkan salam hormat kepada ibu Wali Kota Mojokerto," ujar Boyke sekaligus perwakilan MNCTV.

Konser Ambyar Awards diawali dengan penampilan pedangdut Inul Daratista yang membuat ribuan penonton langsung bergoyang mengikuti musik dangdut. Selain Inul, juga menampilkan artis lain seperti Happy Asmara, Farel Prayoga, Cak Sodik serta penampilan menegangkan Master Limbad.

Selain penampilan para artis juga, dibacakan nominasi Ambyar Awards bagi para musisi dangdut.

(Arief Setyadi )