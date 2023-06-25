Berlangsung Meriah, Konser Ambyar Awards Dihadiri Ribuan Penonton

MOJOKERTO - Konser Ambyar Awards di Lapangan Raden Wijaya, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto berlangsung meriah. Konser yang diramaikan sederet artis Ibu Kota itu dihadiri ribuan penonton.

Diawali dengan penampilan pedangdut Inul Daratista yang membuat ribuan penonton langsung bergoyang mengikuti musik dangdut. Selain Inul, juga menampilkan artis lain seperti Happy Asmara, Farel Prayoga, Cak Sodik serta penampilan menegangkan Master Limbad.

Konser Ambyar Award turut dihadiri perwakilan dari MNCTV yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Boyke Novrizon. Dalam sambutannya, Boyke Novrizon mengapresiasi kolaborasi yang bagus antara MNCTV dengan Pemerintah Kota Mojokerto yang tengah merayakan hari jadinya yang ke 105 tahun.

"Kami ucapkan salam hormat kepada ibu Wali Kota Mojokerto," ujar Boyke.

Di sela-sela acara juga dilakukan pemberian cenderamata dari Boyke Novrizon kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Selain penampilan para artis juga, dibacakan nominasi Ambyar Awards bagi para musisi dangdut.

(Arief Setyadi )