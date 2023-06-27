Pegadaian dan Pemkab Tulungagung Luncurkan Program The Gade Integrated Farming

Jakarta- PT Pegadaian bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, meresmikan Rumah Produksi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berkah Abadi binaan Pegadaian, sekaligus meluncurkan program The Gade Integrated Farming di Desa Sendang, Kecamatan Sendang, Kab. Tulungagung pada Selasa (27/16). Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pegadaian kali ini, bertujuan untuk membantu para petani maupun peternak dalam mengembangkan usahanya mulai dari hulu hingga hilir.

Peresmian Rumah Produksi KUBE Berkah Abadi dan peluncuran program The Gade Integrated Farming, ditandai dengan melakukan scan telapak tangan dan pemutaran video, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Direktur Jaringan, Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah dan Bupati Tulungagung Maryoto Birowo.

Eka mengungkapkan bahwa program ini akan membantu para petani untuk menciptakan sistem pertanian secara terpadu, dengan memanfaatkan keterkaitan sebagai sektor agrikultur yang dapat mendukung produktivitas lahan, peningkatan ekonomi dan konservasi sumber daya alam.

“Kami berharap, program The Gade Integrated Farming ini dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga dapat membawa kebermanfaatan yang positif bagi masyarakat khususnya para pelaku usaha baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan maupun perkebunan,” kata Eka.