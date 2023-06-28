Advertisement
HOME NEWS NEWS

Melalui Transformasi AKHLAK, Human Capital Pertamina Dorong Capaian Positif Perusahaan

Imam Rachmawan , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |15:23 WIB
Melalui Transformasi AKHLAK, Human Capital Pertamina Dorong Capaian Positif Perusahaan
Pertamina terus memperkuat peran strategisnya dengan mengimplemantasikan Tata Nilai AKHLAK sebagai core values dan identitas BUMN. (Foto: dok. Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Selama tiga tahun perjalanan transformasi bisnis yang ditandai dengan restrukturisasi kapabilitas organisasi melalui Holding dan Subholding, Pertamina terus memperkuat peran strategisnya dengan mengimplementasikan Tata Nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adatif, Kolaboratif) sebagai core values dan identitas BUMN.

Untuk meningkatkan komitmen atas budaya tersebut, Pertamina menggelar acara "Pertamina AKHLAK Festival 2023", sekaligus memperingati perjalanan 3 tahun transformasi organisasi yang berlangsung sejak 2020.

Direktur SDM PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto mengatakan Program Kementerian BUMN mengenai nilai utama AKHLAK telah diimplementasikan Pertamina dari tingkat manajemen hingga Perwira.

Hal ini telah membuktikan keberhasilan perusahaan meraih capaian yang luar biasa sepanjang tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023.

“Kita sudah buktikan dengan AKHLAK ini, tahun 2022 kita achievement-nya luar biasa dan pertama kali di Pertamina,” ujar Erry.

Menurut Erry, AKHLAK merupakan moral etika yang menjadi panduan seluruh BUMN dan dirancang untuk proses transformasi human capital guna meningkatkan daya saing BUMN menjadi pemain global serta memposisikan BUMN sebagai pabrik talenta.

“Kami terus bertransformasi secara digital untuk menciptakan sumber daya unggul dan berdaya saing serta diharapkan mampu mengantisipasi kebutuhan bisnis Pertamina di masa depan,” imbuh Erry.

Halaman:
1 2
      
