HOME NEWS NASIONAL

Belajar dari Kasus Al-Zaytun, TGB Ingatkan Orang Tua Jangan Salah Pilih Pesantren

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |02:44 WIB
Belajar dari Kasus Al-Zaytun, TGB Ingatkan Orang Tua Jangan Salah Pilih Pesantren
TGB Zainul Majdi. (Foto: MPI)
A
A
A

BANDUNG - Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Indonesia, TGB HM Zainul Majdi angkat bicara terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun. Pasalnya, ponpes pimpinan Panji Gumilang ini tengah diselidiki ajarannya yang diduga sesat.

Menurut TGB, adanya polemik Ponpes Al-Zaytun menjadi pengingat bagi para orang tua yang hendak mengirim anaknya belajar ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan wawasan kebangsaan.

"Pilih pondok pesantren yang jelas," kata TGB, Selasa (27/6/2023).

 BACA JUGA:

TGB mengungkapkan, jelas yang dimaksud olehnya adalah jelas pendirinya, latar belakang pendirinya, latar belakang pendidikannya, pandangan keagamaan, kontribusi kemasyarakatan, dan pandangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jelas juga lembaga pendidikan ini mengajarkan keagamaan seperti apa, paham keagamaan seperti apa," ucap Doktor Ahli Tafsir Alquran ini.

"Termasuk bagaimana diajarkan penanaman nilai akidah, ritual ibadah, dan komitmen kebangsaan kepada NKRI," lanjutnya.

BACA JUGA:

Usut Penistaan Agama Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang, Polri Klarifikasi Pelapor 

Jangan sampai, lanjut TGB, orang tua menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang mengajarkan satu sikap yang menentang atau tidak setia pada NKRI.

"Pesan Rasul da' maa yariibuka, tinggalkan apa yang meragukan," tegas Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo itu. 

Selain itu, TGB juga mengingatkan para orang tua tidak terpaku oleh fasilitas pendidikan yang mewah. Lebih jauh mereka tergoda dengan bangunan mentereng.

"Pendidikan esensinya adalah penanaman nilai," tutur Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) itu.

Halaman:
1 2
      
