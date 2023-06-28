Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jadi Buronan Belanda, Untung Suropati Disembunyikan Raja Mataram

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |08:30 WIB
Jadi Buronan Belanda, Untung Suropati Disembunyikan Raja Mataram
Untung Suropati (foto: wikipedia)
A
A
A

KERAJAAN Mataram di bawah kekuasaan Sultan Amangkurat II memberikan perlindungan kepada Untung Suropati. Untung Suropati sendiri merupakan seorang budak berani melawan Belanda yang sebenarnya tempatnya bekerja.

Untung Suropati bahkan dikisahkan menjadi kepala perompak yang awalnya dipekerjakan oleh kompeni Belanda. Untung Suropati lantas mulai memberontak dan melawan kesewenangan Belanda pada 1683. Ia memulai pergerakannya dengan melibatkan beberapa pasukan dan pendukungnya di berbagai daerah di Jawa.

Pemberontakan oleh Untung Suropati dan pasukannya ini dimulai di Jawa bagian barat, serta meluas hingga bagian tengah dan timur. Pada pemberontakan Untung Suropati terhadap Kompeni ini, Amangkurat II memberikan restu dan perlindungan, sebagaimana dikutip dari "Antara Lawu dan Wilis : Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam Residen Madiun Raya".

Sang raja bahkan menawarkan tempat persembunyian bagi Suropati di Keraton Kartasura. Manuver ini segera menjadi alasan bagi Kompeni untuk mengirim Kapten François Tack atau sekitar 1650- 1686 yang merupakan Komisaris Pemerintahan Tinggi atau Commissaris der Hooge Regeering, VOC untuk pergi ke Susuhunan Mataram dan menuntut penyerahan Suropati.

Kedatangan Kapten Tack ke Mataram terjadi pada 1685. Tack tidak dapat memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya ini, bahkan dia dan Kapten Jan Jacobszoon Leeman beserta lebih dari 70 orang Belanda tewas dalam upaya serangannya di Alun-alun utara Keraton Kartasura.

Tidak lama kemudian, Suropati melarikan diri ke arah tenggara dan berhasil menduduki Pasuruan. Menurut Valentijn, wilayah Pasuruan membentang dari Ponorogo ke Puger. Keresidenan Madiun saat itu hanya terdiri atas Ponorogo dan Pacitan. Dapat diasumsikan bahwa wilayah yang berada di utara Keresidenan Madiun tidak termasuk dalam wilayah administratif keresidenan ini.

Dari informasinya disebutkan bahwa seorang tumenggung dari Suropati melarikan diri dengan dua putranya ke Desa Cabeyan yang terletak di dekat Kali Madiun, tepatnya di Subdistrik atau Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Sangat mungkin bahwa salah satu dari dua putra ini bernama Kertopati alias Singoyudo dan menjadi pendiri desa tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement