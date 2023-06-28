Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Muhammadiyah Rayakan Idul Adha, Begini Cuaca Jakarta Hari Ini

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |04:48 WIB
Warga Muhammadiyah Rayakan Idul Adha, Begini Cuaca Jakarta Hari Ini
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Rabu (28/6/2023). Hari ini bertepatan dengan perayaan Idul Adha bagi warga Muhammadiyah.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, seluruh wilayah Ibu Kota cerah pada pagi hari. Wilayah tersebut meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Sementara pada siang hari, hujan ringan turun di Jakarta Selatan. Sementara wilayah lainnya berawan dan cerah berawan. Lalu pada malam hari, hujan terjadi di Jakarta Timur.

BMKG memberikan peringatan dini untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Jakut dan Jaktim pada malam hari.

Adapun suhu berkisar antara 23-32 derajat celsius dengan kelembapan udara 55-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
