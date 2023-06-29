Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pelindo Petikemas Salurkan 180 Ekor Hewan Kurban

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |14:35 WIB
Pelindo Petikemas Salurkan 180 Ekor Hewan Kurban
Penyerahan hewan kurban oleh PT Pelindo Terminal Petikemas di Masjid At-Taqwa dan Pondok Pesantren Sabilunnajah, Sidoarjo. (Foto: dok Pelindo)
SURABAYA - Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas menyalurkan 180 ekor hewan kurban pada momentum Iduladha 1444 H 2023. Hewan kurban itu terdiri dari 103 ekor sapi dan 77 ekor kambing yang disalurkan oleh 14 cabang dan tujuh anak perusahaan. Nantinya, hewan kurban tersebut akan disalurkan bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja perusahaan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Menurutnya, momentum Iduladha menjadi salah satu cara untuk membina hubungan dengan masyarakat khususnya mereka yang dekat dengan lokasi terminal peti kemas.

"Ini adalah salah satu cara kami untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Karena berteparan dengan Iduladha maka kami menyalurkan hewan kurban yang merupakan bagian perayaan hari raya," kata Widyaswendra, Kamis (29/06/2023).

Ia mengatakan, hewan kurban disalurkan dalam kondisi hidup melalui sejumlah masjid dan lembaga sosial keagamaan di sekitar area kerja perusahaan. Selanjutnya, pemotongan dan distribusi daging hewan kurban diserahkan secara penuh kepada pihak masjid dan lembaga sosial keagamaan terkait.

Lebih lanjut dijelaskan, hewan kurban yang diserahkan kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan terbebas dari penyakit, karena diperoleh dari peternak yang telah melalui pengawasan dari lembaga berwenang, untuk memastikan hewan terbebas dari penyakit kuku dan mulut (PMK).

